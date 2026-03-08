パナマ―プエルトリコで始球式を務めた2026年WBC公式サウンドトラックに収録されているプエルトリコ出身のラッパー、ヤング・ミコが7日（日本時間8日）、パナマ対プエルトリコ戦の始球式に登場した。米放送局「FOXスポーツ」がその様子を公開。捕手役を務めたのはドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手で、マウンド前では仲良く談笑する姿も見られた。ミコは見事なノーバウンド投球を披露し、球場を沸かせた。SNSでは始球