WBC準々決勝でプエルトリコと対戦■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）初回からイタリア打線が爆発した。2四球で1死一、二塁にすると、4番のパスカンティーノが中前に適時打を放ち同点。キャンゾーンとカグリオーンにも適時打が飛び出し逆転した。4回にも連続適時二塁打で4点を追加。四球を連発するプエルトリコ投手陣の乱調につけこみリードを広げた。初回からイタリア打線が爆発した。2四球で1死一、