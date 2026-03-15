イタリアはドラツィオの適時打でリードを広げた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、準々決勝でイタリアープエルトリコの試合が行われ、イタリアが前半でリードを広げている。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…1次ラウンドを4連勝で勝ち上がってきたイタリアは、初回に1点を先制されたものの、パスカンティーノの適時打などで4点を取って逆転に成功した。