「やせる」と評判の糖尿病薬「マンジャロ」…使いすぎたセクシー女優が明かす「手放せなくなった理由」と「恐ろしすぎる副作用」

「超お手軽！週1回で食欲コントロール」

そんな謳い文句とともに、細身の女性のイメージ写真が添えられている。これはとある美容クリニックが掲出している、二型糖尿病の薬「マンジャロ」の広告だ。昨今、マンジャロは新たなダイエット薬として、若い女性を中心に大きな注目を集めている。

マンジャロには、血糖値の上昇を防ぐインスリンの分泌促進や、脂肪分解促進の成分が含まれており、食欲抑制や脂肪代謝が見込めるという。しかし、もともとは血糖値コントロールが難しい糖尿病患者に処方される薬。糖尿病リスクがない、一般の人が使用することに危険性はないのか。マンジャロ使用者に取材した。

セクシー女優が語る“やせ薬”の実情

マンジャロの影響について話をしてくれたのは、セクシー女優の百合川みおりさん。彼女はもともと、自分の体形に強いコンプレックスを抱いていた。

「骨格のせいか、少しでも太るとものすごくガッシリして見えてしまうのが悩みでした。1〜2kg程度の体重増加で、周りから『太った？』と聞かれることも多くて。食事制限や置き換えダイエットなどいろいろなダイエット方法を試してみたのですが、思うように痩せられず。同じ業界の友人に相談したところ、マンジャロを勧められました」

当時の百合川さんの身長は160cmで、体重は54kg。厚生労働省が公表している計算式をもとにすると、身長160cmの適正体重は56.32kgとされている。百合川さんの体重は標準値を下回っていたが、マンジャロは“オンライン診療”により難なく手に入れられたという。

「美容クリニックのLINEに登録し、問診票に回答すると、医師から電話がかかってきます。あとは口頭で身長と体重を伝えたら、簡単にマンジャロを処方してもらえました。サイトには定期便にすると安くなると書いてあったので、定期便で予約し、毎月届くように設定しました。金額は、1ヵ月分4本セットで4万円でしたね。とりあえず3〜4kg痩せられたらいいかなと思い、服用をスタートしました」

最初は軽い気持ちでマンジャロを使い始めた百合川さんだったが、その効果は想像以上に強烈だった。

効果は絶大だが、副作用で歩行も辛く…

「マンジャロを打ち始めてから、3〜5日ほどでまったく空腹を感じなくなりました。お昼ごはんにパスタをふた口、夜ごはんはおにぎりを半分くらい食べればもう十分という感じでしたね。無理に食べると吐き気が襲ってきて、実際に何度か嘔吐してしまったこともありました。あとはとにかく喉が渇くので、ずっと水を飲んでいました。

でもその結果、1週間ちょっとで2〜3kg体重を減らすことに成功しました。想像以上に速いスピード感で、かつ、辛い食事制限よりもラクに痩せられたので『これならもっと頑張れるかも』という気持ちになりました」

痩せたことにより、「スタイルがよくなった」「ウエストが細くてきれい」といった言葉をかけられるようになった百合川さん。コンプレックスが薄れていく感覚に喜びを覚え、次第にマンジャロを手放せなくなっていった。

「『マンジャロをやめるとすぐにリバウンドする』という噂を聞いていたので、太るのが怖くて、目標体重を達成してからもずっと使い続けていました。定期便で毎月届くし、痩せれば痩せるほど綺麗になれると思っていたから、はじめは服用をやめる理由が思いつかなかったんです」

しかし、マンジャロを使い始めてから半年が経過したころ。百合川さんは酷い副作用に悩まされるようになる。

「カロリーを摂っていないので、すごく身体が寒くなるんです。夏なのに、芯から冷えるような感じがしてずっと長袖を着ていました。また、めまいやふらつきが日常的に起こるようになり、ちょっと歩いただけでぐったりしてしまうようになりました。それでも、『マンジャロをやめたら太る』という強迫観念に駆られて、中断することはできませんでした」

そんなある日、百合川さんの身に重篤な症状があらわれる。

自宅で突然の失神

「マンジャロを打った3日後の夜、友達と家でおしゃべりをしていたら、突然フッと意識が遠のいたんです。すぐに目が覚めたのですが、その後また急に息が苦しくなって倒れて、ハッと意識を取り戻すということを繰り返して……。友達がびっくりして救急車を呼び、病院に搬送されました」

搬送先の病院で事情を説明したところ、突然の失神はマンジャロの服用が関係している可能性があると告げられた。

「マンジャロで栄養失調になり、身体に異常をきたしていると言われました。このときの体重は43kg。半年で10kg以上も減量していました。本来ならマンジャロを処方できないような低体重だと思うのですが、定期便で毎月自動的に届いていたので、何も考えずに使っていました。友達や病院の人に迷惑をかけてしまったし、失神はとても怖い経験だったので……。反省して、このときようやくマンジャロをやめる決意をしました」

その後、百合川さんはマンジャロの定期便を解約。現在は、栄養バランスのとれた食生活と、適度な運動を心がけており、健康的な体形維持に励んでいる。

つづく後編記事『【やせ薬として人気のマンジャロ】副作用を知らずに使う人を多発させる…美容クリニックとインフルエンサーの「悪質宣伝」』では、「マンジャロ」のリスクについて薬剤師に取材した。

