お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身ならではのぜいたくな食生活を明かした。バービーは夕張メロンが名産の夕張市の隣に位置する栗山町出身。地元ではお中元の季節になると「メロンをあげてメロンが返ってくるシステム」だとし、「メロンが4個入ったが廊下に積み上がってくるんです」とうらやましい状況を明かした。大量にあ