2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・医療部門の第1位は――。▼第1位｢健康にいい｣と思って毎日食べた→脂汗が止まらない激痛…15mm尿管結石を育てた60代男性の冷蔵庫の中身▼第2位5位は糖尿病､2位は運動不足…研究で｢日本人の認知症の原因｣1位だとわかった“意外な要素”▼第3位ヒトの｢最期の瞬間｣には11個の前兆がある…体の機能が全ストップする中､最後の最後ま