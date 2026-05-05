物価高騰が続く昨今、スーパーのレジで合計金額を見てため息をつくことも珍しくない。少しでも出費を抑えたいところだが、その矛先が「稼ぎ頭である夫の好物」に向いたとしたら――。ガールズちゃんねるに4月末、「夫の食費が高い人」というトピックが立ち、物議を醸した。トピ主は子なし共働きの女性で、家計は夫がメインで支えているという。そんな夫の「食のこだわり」に、トピ主はモヤモヤを抱えているようだ。「うちは夫の好