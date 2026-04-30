「超加工食品」の摂取が、集中力の低下や認知症リスクの増加に関連しているとの研究結果が報告されました。超加工食品とは、工業的に生産された塩分・糖分・脂肪分・添加物などが豊富に含まれた食品のことであり、炭酸飲料・加工肉・菓子パン・スナック・レトルト食品・カップ麺などが含まれます。Ultra‐processed food intake, cognitive function, and dementia risk: A cross‐sectional study of middle‐aged and older Aust