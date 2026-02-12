◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日（2026年2月11日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート男子1000メートルが11日（日本時間12日）に行われ、2つの組でクロッシングゾーンでの進路妨害が発生する異例の事態となった。優勝候補の一人だったユップ・ベンネマルス（オランダ）は進路を譲らなかった廉子文（中国）にレース後に詰め寄るなど一触即発となり場内は異様な雰囲気に。全レース後に一人だけの再レースにトライしたがタイムは出せず5位に終わった。

妨害失格となった廉子文はレース後「大変申し訳なく思っている」と謝罪した上で、「故意にブロックしたわけではない。最後に私は謝ったが、彼は感情が高ぶっていた」とレース直後のやりとりについて終始厳しい表情で説明した。

接触直後から鬼の形相だった。アウトがベンネマルスで、インが廉子文。クロッシングゾーンで優先権のあるベンネマルスに進路を譲らず完全に体が接触。ベンネマルスはバランスを崩し声を上げた。なんとか持ちこたえゴールしたベンネマルスのタイムは不利がありながらも、ここまでの最速タイムで暫定1位に。不利がなければ…やりきれない表情から怒りがこみ上げたベンネマルスは、後ろにいた廉子文に詰め寄り激高。オランダ応援席から飛ぶ大ブーイングもあり会場内は騒然となった。

全レース後、ベンネマルスは再レースの権利を行使し単独走。大歓声の中、必死の表情で滑り切ったがタイムは1走目を超えられず。1分7秒58で5位が確定した。