¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ëü¿Í¤ÎÇ¾¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤¿Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¡¦±üÂ¼ÊâÀèÀ¸¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¿Ç»¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö30Âå¡Á50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÇ¾¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ¬¤¬Æ¯¤«¤º¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¾¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢±üÂ¼ÀèÀ¸¤¬Ç¾ÈèÏ«¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¼±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡Ø10Ëü¿Í¤ÎÇ¾¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë Ç¾¤òµÙ¤á¤ÆÀ°¤¨¤ë½¬´·¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö
* * * * * * *
Ç¾¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë»°¤Ä¤Î¡Ö¸½ÂåÉÂ¡×
¤Ê¤¼¸½Âå¤Î30¡Á50Âå¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÇ¾ÈèÏ«¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤òÇ¾ÈèÏ«¤Ë´Ù(¤ª¤È¤·¤¤)¤ì¤ë¡¢¼çÍ×¤Ê»°¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ê1¡Ë¡¡¿¼¹ï¤Ê¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡×
Ç¾¤ÎÈè¤ì¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤¿çÌ²¡×¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿Ç¾¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÇ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¶ÐÊÙ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±À¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡££²£°£²£±Ç¯¤Î£Ï£Å£Ã£Ä¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï£·»þ´Ö22Ê¬¤È¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â£±»þ´Ö°Ê¾åÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£²£°£²£³Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ç¤â¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬£¶»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î38.£´¡ó¡¢½÷À¤Î43.£¶¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¡¢ÆÃ¤Ë40¡Á50Âå¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë£´³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¿çÌ²ÉéºÄ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿çÌ²¤Îµð³Û¤Ê¼Ú¶â¡×¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºòÆü¤ÏÅ°Ìë¤·¤¿¡×¡ÖºòÈÕ¤ÏÁ´Á³Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼«³Ð¤Î¤¢¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍâÆü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ì¤Ð²óÉü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿çÌ²ÉéºÄ¤Ï¡¢¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËèÆü£±¡Á£²»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¤è¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡Ö²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÆü¡¹¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¾ï¤Ë¡Ö½Ï¿ç½¬´·¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í°ìÇÜÆùÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ç¤µ¤¨¡¢Ã´ÅöÄÌÌõ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤ËËÜ¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Ä¶°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤µ¤¨¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ç¾ÈèÏ«¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¡¢Ç¾ÈèÏ«¤òËÉ¤¤¤Ç»Å»ö¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ê2¡Ë¡¡¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¾É¡×
¥¹¥Þ¥Û¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢º£¤ä»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ê·Ú¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß»ö¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤³¤½¤¬¡¢Ç¾ÈèÏ«¤òÁý°(¤¾¤¦¤¢¤¯)¤µ¤»¤ë¿¿ÈÈ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø10Ëü¿Í¤ÎÇ¾¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë Ç¾¤òµÙ¤á¤ÆÀ°¤¨¤ë½¬´·¡Ù¡ÊÃø¡§±üÂ¼Êâ¡¿»°³Þ½ñË¼¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç¾ÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊóÎÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²èÌÌ¡¢¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¡¢¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²»¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤ØËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Á÷¤êÂ³¤±¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î´ù¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ¼¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¡¢¤½¤·¤Æ¿²¼¼¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤àÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÇ¾¤ÏÈè¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤ä¡Ö¤À¤é¤À¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ç¾¤ÏÈèÊÀ¤·¡¢¥´¥ß²°Éß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Â©È´¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î¡Ö¤À¤é¤À¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤¬¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬Ç¾ÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂèÆó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡×¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤²èÌÌ¤ä»É·ãÅª¤ÊÆ°²è¤¬¡¢Ç¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¥ª¥ì¥¥·¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì²¤ê¤òÍ¶¤¦¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢µÕ¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤ÆþÌ²¾ã³²¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÌµÍý¤Ë¿²¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿çÌ²¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡ÊÃæÅÓ³ÐÀÃ¡Ë¡¢Ä«Áá¤¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ê¡ÊÁáÄ«³ÐÀÃ¡Ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿çÌ²ÉéºÄ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÇ¾ÈèÏ«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè»°¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ö¤À¤é¤À¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¡¢»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¡¢Ç¾ÈèÏ«¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Â©È´¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î¡Ö¤À¤é¤À¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾ÈèÏ«¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò¡¢¤¼¤ÒÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ê3¡Ë¡¡¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Ç¾ÈèÏ«¤Ë´Ù¤ë»°¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»Å»ö¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Ç¾¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì¤Ä¤ÎÊª»ö¤Ë¤·¤«½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¤Ä°Ê¾å¤Î°Æ·ï¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾ÈèÏ«¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÇ½Î¨¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æ±Î½¤«¤éÆÍÁ³Âç»ö¤ÊÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Æ±Î½¤ÎÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤Î»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾õ¶·¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ»ñÎÁºîÀ®¤¬ÁÂ(¤ª¤í¤½)¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¡Ö¤â¤ÎËº¤ì³°Íè¡×¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æü¡¹¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤ÎÌäÂê¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÌäÂê¤Ë¶î¤±¤º¤ê²ó¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÏ¢Æü¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡£¾ï¤Ë¸Þ¤Ä¤âÏ»¤Ä¤â¤Î»Å»ö¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê²°¤µ¤ó¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ÎÂ©È´¤¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢Ç¾ÈèÏ«¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬Êú¤¨¤ëÇ¾ÈèÏ«¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡×¤ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ë¾ðÊó²áÂ¿¤È»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÇ¾¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤ÎÆü¾ï¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿Í×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
