―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆相談者の多くが陥る共通の罠相談に来る方の多くが、ある共通の「罠」に陥っています。それは、「相手を幸せにしたい」「認められたい」と頑張るあまり、自分自身がすり減ってしまっている……ということ。人間関係やビジネス、そして恋愛を劇的に好転させるために、絶対に知っておいてほしい概念があります。そ