（台北、新北中央社）北部・新北市の美容クリニック「愛爾麗診所板橋店」で今月、隠しカメラによる盗撮の疑いが浮上したのをきっかけに、事態を問題視した警察や検察による捜査が系列のクリニックや他のクリニックなどにも拡大している。石崇良（せきすうりょう）衛生福利部長（保健相）は「許すことのできない行為」だとし、営業停止処分も辞さない構えを見せている。一連の問題は同クリニックの診療室で着替えていた女性患者が、