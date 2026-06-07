脳しんとうにより実戦から離れていたソフトバンクの山本恵大外野手（26）が7日、復帰プログラムを終えて広島とのファーム公式戦で実戦復帰した。「3番・右翼」でスタメン出場し2打数無安打だったが、約1週間ぶりのプレーに笑顔を見せた。「体は大丈夫です。また1軍の戦力になれるように戻ります」5月30日の広島との交流戦（みずほペイペイドーム）で、3回に右翼へ飛んだ坂倉の打球を追い、フェンスに頭を強打。数十秒間ひざ