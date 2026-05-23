2026年5月23日から6月6日(土)までの期間、人気銭湯「改良湯」のお風呂場をジャックするイベント「Anuaの湯 うるおい満ちる、水光肌へ。」が開催される。【画像】脱衣所に設置されているAnuaのスキンケア製品(全6品)話題の「PDRNシリーズ」を贅沢に体験できるほか、話題の日焼け止めクリームなども実際に試すことができ、入浴とスキンケアを掛け合わせた特別な入浴体験を楽しめる。この記事ではイベントの概要と会場内の様子などを