¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Éã¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¢106¥á¡¼¥È¥ë50¤Î266¡¦0ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï¡¢100¥á¡¼¥È¥ë50¡¢104¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×260.6ÅÀ¤Ç8°Ì¤Ç¼ïÌÜ»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï1²óÌÜ¤Ë101¥á¡¼¥È¥ë¡¢131¡¦1ÅÀ¤Ç6°Ì¤Ä¤±¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Ï4¡¦5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎÂçº®Àï¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë2²óÌÜ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢106¥á¡¼¥È¥ë50¤òÈô¤Ó¡¢¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Û¤¨¡¢5¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤È¹ç·×266ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥À¥ë¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤«¤é¾®¤µ¤¤Âæ¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£2ËÜ¤È¤â¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤ÎÈÄ¤Î³«¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¡£Éã¤Ï1991Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î¸µ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢³Ø¤µ¤ó¤À¡£8ºÐ¤ÎÅß¡¢»¥ËÚ¤Î¾¯Ç¯ÃÄ¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ËÉã¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¤¤¤·¡¢´¨¤¤¡×¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¡¢È¾¤ÐÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤âº£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤À¡£¼êºî¤ê¤Î2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂæ¤òÈô¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¡ÖÈô¤Ö¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÖÈ¿¹ü¿´¡×¤À¡£²¼Àî¾¦3Ç¯»þ¤ËWÇÕ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¤«¤éÀ¼¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åì³¤Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÌó1Ç¯¤ÇÂà³Ø¡£ÇÉ¸¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤Ê¤É¤Ç³èÆ°Èñ¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏWÇÕ¤Ç7ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºò²Æ¡¢¤Ä¤ÞÀè´ó¤ê¤À¤Ã¤¿½õÁö¤Î½Å¿´¤ò½¤Àµ¡£Æ§¤ßÀÚ¤ê¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÁ°·¹¤Î¶õÃæ»ÑÀª¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ï¡¢Éã¡¦³Ø¤µ¤ó¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀï¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç³Í¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¤á¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÎÀª¤¤¤Ç¼¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤â³§¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª±¢¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¶¥µ»¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ø¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÆó³¬Æ²¡¡Ï¡¡Ê¤Ë¤«¤¤¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹¾ÊÌÂçËãÀô¾®2Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¡¢²¼Àî¾¦3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¡£20Ç¯£×ÇÕ½é½Ð¾ì¡£22Ç¯¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢»Ð¡¢·»¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡£