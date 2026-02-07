《彼のことを一日として忘れたことはありません》──かつて雑誌のインタビューでそう語っていた中村獅童（53）。獅童が"彼"と呼ぶのは、前妻・竹内結子さん（享年40）との間にもうけた息子のことだった。竹内さんが亡くなった当時14歳だった息子は、現在20歳となった──。

2月3日、獅童の姿は福岡市内の神社にあった。この日、博多座で上演される二月花形歌舞伎『あらしのよるに』（2月7日〜20日）を控えた歌舞伎役者らが、恒例の節分大祭に参加。獅童は、再婚した沙織さんとのあいだにもうけた息子の陽喜（はるき）くん、夏幹（なつき）くんと豆まき神事に臨んだ。かわいらしい子供たちが豆をまき、会場は「福」につつまれていた。

2025年、歌舞伎界を描いた映画『国宝』が空前の大ヒット。梨園の世界に注目が集まるなか、同年12月に『孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家のぞき見』（テレビ朝日系）は獅童に密着。妻や子育ての様子などが放送された。2人の息子は2024年に初舞台を踏み、親子共演を果たしている。獅童が家庭内に密着するカメラを受け入れた理由について、テレビ局関係者が語る。

「幼いながらも歌舞伎役者として舞台に立ち始めた息子さんたちのためです。多くの方に名前と顔を覚えてもらい、応援してもらえるようになってほしいという親心からのようです。

獅童さんの父・三喜雄さん（享年79）は、歌舞伎の世界に馴染めず、獅童さんが生まれる前の10代で廃業しています。一度は名跡を失いましたが、祖母に舞台出演を訴え、8歳で初舞台を踏みました。しかし、稽古をつけてくれる師匠もおらず、母と二人三脚で多くの困難を乗り越えたそうです」

後ろ盾のない獅童は思春期の頃から役がつかなくなり、バイトや音楽活動に明け暮れた。だが、歌舞伎への想いを抱く獅童は、18代目中村勘三郎（享年58）さんなどの支えもあり、歌舞伎の世界に返り咲くことができた。歌舞伎関係者が語る。

「獅童さんは2005年に竹内さんと結婚しましたが、飲酒運転事故などが発端で1年半の協議を経て離婚がしました。協議が長引いた理由は、獅童さんが親権を求めていたことでした。当時は三代目中村獅童を継いでくれると思い、"将来のために芝居の稽古だけはせたい"と、月数回の面会を求めていたそうです。

結果的に親権は竹内さんが持ち、20歳になるまで獅童さんが養育費を支払うことになりました」

「もう一人の息子」との関係性

竹内さんは2019年に事務所の後輩だった俳優・中林大樹（41）と再婚。2020年1月に中林との間に男児を出産したが、同年9月に急逝した。その際、獅童は息子の引き取りを打診していたという。芸能関係者が語る。

「当時14歳だった息子のことがが心配で、中林さんの事務所経由で『息子を引き取ることもできます』と、申し出ていたそうです。再婚したいまの奥さんも了承しているという話だったそう。

最終的に息子さんが獅童さんのもとへ行くことはありませんでしたが、遠く離れて暮らす"父"としての本気の言葉だったと思います」

離婚後も息子と会っていることを明かしている獅童は、近年は想いに変化が生じているようだ。

「歌舞伎の世界は世襲だけで続けられるほど甘くはありません。二代目市川猿翁（享年83）を父に持つ香川照之さん（60）は、両親の離婚後に俳優の道へ進みました。2011年に突如、九代目市川中車を襲名して歌舞伎界に進出しましたが、演技と芝居は違い、まだ途上です。

血縁から竹内さんの息子は歌舞伎役者にはなれますが、幼少期から舞台に立っている歌舞伎役者との差は大きい。歌舞伎役者になることはありませんでしたが、20歳になった息子が選んだ人生を獅童さんは尊重しているそうです」（同前）

竹内さんとの息子が成人しても、変わらない想いで見守る父・獅童だった。