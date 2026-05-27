北朝鮮の女子サッカークラブチーム「ネゴヒャン女子蹴球団」が、韓国・水原（スウォン）で開催された女子ACLで優勝した。しかし、試合終了後に残ったのは、単なる勝敗以上の妙な余韻だった。【関連】「またヤクザサッカー？」日本vs北朝鮮で物議の“グーパンチ”を韓国も問題視韓国で開催された大会であったにもかかわらず、現場の雰囲気は違和感を覚えるほど“北朝鮮チーム中心”に動き、その過程で韓国のチームに対する「逆差別