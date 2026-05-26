大阪松竹座（大阪市）のさよなら公演となる「御名残五月大歌舞伎」が２６日、千秋楽を迎え、１９２３年（大正１２）の開場以来１０３年の歴史に幕を閉じた。人間国宝の片岡仁左衛門（８２）、中村鴈治郎（６７）、片岡愛之助（５４）ら人気歌舞伎俳優が出演。最後の演目は、仁左衛門が監修し今公演のためにつくられた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」が上演された。終了後、仁左衛門は舞台上に登場し「決