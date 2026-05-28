【ワシントン共同】米人事管理局は27日付の官報で、連邦政府全体の職員を対象に秘密保持契約への署名を求める新たな方針案を公表した。報道機関などへの機密情報の流出を阻止する狙い。30日間のパブリックコメント（意見公募）を実施し、導入するかどうかを決定する。連邦政府職員らの労働組合、米公務員連盟は声明を出し「不正や権力の乱用について声を上げさせない」よう職員を黙らせる試みだと批判し、撤回を求めた。署名は