高齢者が一人で暮らす家を、どこまでテレビで見せていいのか。テレビ朝日系の人気番組『ポツンと一軒家』をめぐり、そんな不安の声が上がっている。【画像】裸足で強盗から逃げる韓国女優、防犯カメラに同番組は、衛星画像を頼りに人里離れた一軒家を訪ね、そこで暮らす人々の人生や日常を紹介する内容で親しまれてきた。山奥の一軒家、自然の中での暮らし、そこに住む人の歩み。番組の魅力は、まさにその“ありのままの生活”にあ