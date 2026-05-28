音映の元代表取締役社長で、劇団俳優座の嘱託として長年音響を手がけた田村悳（たむら・いさお）さんが3月21日に老衰で亡くなった。95歳。28日、音映と劇団俳優座が発表した。9月20日午後2時から、東京・六本木の俳優座スタジオ「偲ぶ会」が営まれる。田村さんは日本演劇音響効果家協（現日本舞台音響家協会）理事長、日本舞台音響事業協同組合を設立し初代理事長を務めた。倉林誠一郎記念賞、日本新劇製作者協会協会賞などを受賞