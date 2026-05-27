新日本プロレスは２７日、同日付で、筆頭株主のカードゲーム会社「ブシロード」と「テレビ朝日」、ＩＴ大手「サイバーエージェント」との間でブシロードが保有する株式の譲渡契約が締結されたことを発表した。株式は６月３０日に譲渡される予定。新日本プロレスは「テレビ朝日は当社の既存株主であり、本件株式譲渡は同社にとって追加取得となります。今後当社は所定の手続を経て、テレビ朝日の連結子会社となる予定です」と発