日本バレーボール協会は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が薬物所持の容疑で逮捕されたことを発表した。公式サイトで「バレーボール男子日本代表佐藤駿一郎選手の逮捕について」と題し、「本日５月２８日（木）、２０２６年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております」と公表。「公益財団法人日本バレーボール協会（ＪＶＡ