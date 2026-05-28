物価高が続く中、自治体が住民に配布した1万5000円の「生活応援クーポン」。それを隣人宅のポストから盗んだ疑いで79歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、兵庫県新温泉町に住む無職の79歳の男です。 警察によりますと、男は今年3月27日午後から30日昼ごろまでの間、隣人宅の玄関近くにあるポストから、クーポン券15枚入りの封筒を盗んだ疑いが持たれています。 盗まれたクーポンは