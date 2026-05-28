ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」猪狩蒼弥（23）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。アイドルになる前に志した職業を明かした。この日は「平成J-POP＆ドラマ名場面全見せSP」を特集。思い出のドラマとして、俳優・木村拓哉が主演を務めた2001年放送のドラマ「HERO」を挙げた猪狩は「見てました。厳密に言うと僕はHEROの2なんです、1の時は生まれてない。2のほうを見て、あとから1を見た