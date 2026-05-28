東京美容外科統括院長の麻生泰氏が2026年5月26日にXで、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）が18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放された事件に言及し、波紋を広げている。「名監督が路頭に迷うことになったのは遺憾」逮捕騒動をめぐり、麻生氏はXで「父親から仕事奪ってどうするんでしょでも暴力はいけないか」「警察も家族の痴話喧嘩くらいで逮捕しなくてもって思いますね」などと伝えた。監督辞任の発表後には、「結