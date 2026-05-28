来月開幕するサッカー・ワールドカップでチケット価格が高騰するなど問題が相次いでいるとして、アメリカニューヨーク州などの司法当局は27日、調査を開始したと明らかにしました。ニューヨーク州などによりますと、今回のワールドカップでは、FIFA＝国際サッカー連盟が大会チケットを需要に応じて変動する方式で販売したことに伴い、一部のチケットが大幅に高騰しています。また、座席別の価格設定が複雑になっていて、一部利用