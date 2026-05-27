長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたことを受けて、阿部慎之助氏（47）が巨人の監督を急きょ辞任することになった。5月26日に都内で開いた会見で、阿部氏は、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」と神妙な面持ちで語り、涙で声を詰まらせる場面もあった。【写真】小学生とキャッチボールをする阿部氏、引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける様子ほか、夜の西麻布を歩いていた