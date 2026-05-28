ボーイズグループMYTEENのメンバーとして活動したウンスが、引退後に客室乗務員として新たな人生をスタートさせた。ウンスは、ボーイズグループNPIの2015年のシングル『Vampire』でデビュー後、2017年にMYTEENのメンバーとして再デビュー。【話題】MYTEENメンバー、『プデュ』投票操作の被害者だったMYTEENは人気オーディション番組『PRODUCE X 101』に出演したメンバーなどで構成されたグループとして注目を集めたが、2019年に約2