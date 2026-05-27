車用品の販売大手「オートバックスセブン」と、中国の自動車大手「奇瑞汽車」などが手を組み、軽のEV＝電気自動車を来年発売すると発表しました。日中5社が立ち上げた自動車ブランド「EMTA」は来年、日本市場に軽自動車のEVを投入すると発表しました。2029年までにあわせて4車種を投入する計画で、「奇瑞汽車」の技術を活用した運転支援機能を搭載し、ガソリンの軽自動車並みの価格で販売します。自動車の生産は中国で行い、販売や