内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和7年人々のつながりに関する基礎調査）」によると、孤独感が「しばしばある・常にある」と答えた人は全体平均で4.5%であるのに対し、「仕事をしていない（仕事を探している）」人では11.0%、「未婚」の人では9.0%と大きく数値を上回っています。このデータは、社会から孤立する現役世代や中高年層の実態を明確に示しています。こうした孤立した子を、高齢の親が年金や貯蓄を切