2026年11月6日（金）より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日（水）にBlu-ray＆DVDの発売が決定したVシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』。物語を司るゲストキャストが発表された。またバンドル付きムビチケカードの発売も決定した。＞＞＞ゲストキャストやアクリルムビチケスタンドをチェック！（写真11点）『仮面ライダーカブト』は、「天の道を行き、総てを司る男」として、天道総司／仮面ライダーカブ