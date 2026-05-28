俳優の坂口健太郎（34）が主演を務めるフジテレビ系の10月期放送ドラマ「kiDnap GAME」の公式Xとインスタグラムが解禁され、配信された坂口の近影が話題になっている。【こちらも読む】坂口健太郎に“待った”をかけた永野芽郁の破壊力 主演映画低調で「三角関係報道」の後遺症が鮮明に投稿では「フジテレビ史上最大規模の大型国際共同製作ドラマ」と題し、坂口と韓国を代表する人気俳優イ・ジュンギ（44）のインタビュー動画