細身の服を着ていた10年前の自分から、ちょいゆるめの無地コーデの40代へ。そんな変化を紹介したInstagram動画に、「かっこいい、こうなりたい！」「イケおじすぎます」といった声が寄せられています。投稿したのは、セレクトショップ店長として実店舗にスタッフとして立ちながら、「大人の無地コーデ」を発信しているNaokiさん（@alc1231）です。「子どもっぽい自分を変えたかった」と語る内容が、同世代の男性を中心に共感を集め