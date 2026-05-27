「5月26日、テレビ朝日は定例社長会見を行いましたが、渦中の『あのちゃんねる』については言明を避けていました。番組の今後については『調整中のため言及控えます』との発言のみで、あのさんの所属事務所との協議が続いているようです」（スポーツ紙記者）5月23日、タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が、“嫌いな芸能人発言”で波紋を呼んだ冠番組『あのちゃんねる』を降板する意向を示したことが、ネットや業界で