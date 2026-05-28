東武鉄道は顔認証機能を搭載した自動改札機を栃木県の東武宇都宮駅に設置した。対象区間の定期券を持つ利用者が事前に顔の画像を登録しておけば、交通系ＩＣカードをかざすことなく、「顔パス」で通過できる。顔認証の改札を利用できるのは、東武宇都宮―新栃木間と栃木駅を加えた計１２駅。大きな荷物やベビーカーなどで両手がふさがっていても、立ち止まらずに改札を通過することができる。同区間内の定期券を持つ１８歳以上