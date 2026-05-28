27日、日経平均株価は大幅に上昇し、6万6000円台をつけて取引時間中の最高値を更新。相場を牽引したのは「AI関連の銘柄」でした。そのAIをめぐって、Googleが大きな転換です。検索でおなじみの“ググる”が、誕生以来の大刷新を迎えています。【写真で見る】大刷新したGoogle検索 AIとのチャット形式にGoogle が披露する“一歩先の日常”Googleが年に一度、最新技術を披露するイベント「Google I/O（アイオー）」。先週