フリーアナウンサーの古舘伊知郎が２８日までにユーチューブチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。暴行容疑で逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督について語った。阿部前監督は２５日、東京都内の自宅で１８歳の長女に暴行を加えた疑いで、警視庁に現行犯逮捕された。その後に釈放された阿部前監督は２６日、球団に辞任を申し入れ、受理された。同日に行われた記者会見では長女の手紙を代理人が代読。そこ