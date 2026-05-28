中国政府がAlibabaやDeepSeekなど民間企業のAI人材に対し、海外渡航に当局の事前承認を義務付ける制限を課し始めているという。対象となるのはAI分野のスタートアップ創業者、研究者、幹部など。当局は雇用先の企業や役職ではなく、国家にとっての戦略的重要性を個別に評価したうえでリストに追加しているという。制限の対象範囲や具体的な職種・階層については明らかになっていない。.