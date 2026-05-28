俳優キム・スヒョンのデマを流した疑いを受けているキム・セウィ。局員時代のとんでもない過去が注目を集めている。【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際ソウル中央地裁は5月26日、キム・セウィに対する逮捕状の発付可否を検討する審問を行い、「証拠隠滅および逃亡の恐れがある」として逮捕状を発付した。キム・セウィは、キム・スヒョンと女優の故キム・セロンさんが未成年の頃から交際していたというデマや、彼