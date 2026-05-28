北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女は、以下の6名だ。【写真】「2000円で足りると思ってんのか」主犯格の川口被告の「金髪イキリ写真」。川村葉音被告のSNSに多数投稿されていた不良仲間とのプリクラXさんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）、その友人の川村葉音被告（21）、川村被告の彼氏である少年A（当時17）、A