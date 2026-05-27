ヤマト株式会社のロングセラー液状のり「アラビックヤマト」を巡り、SNS上で本来の目的とは異なる使用方法を紹介する動画が拡散されているとして、同社は27日、公式Xを通じて「本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう」と注意を呼びかけた。【写真】「新しいコスメ」使用で下まぶたが大きく腫れたしなこSNS上で「アラビックヤマト」を使ったある動画が大きな注目を集め、トレンド入りした。これに対しヤマト株式会