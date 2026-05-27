「嵐やV6は素人のカラオケレベル」「40過ぎた気持ち悪い、モヤシみたいなヒョロっとしたおっさんども」ーー。人気ジャズピアニストによる、炎上覚悟の“挑発動画”が波紋を広げている。暴言の主は、二見勇気。3歳からピアノを始め、クラシックを土台にジャズへと転向。日本最古のジャズコンテスト「浅草ジャズコンテスト」グランプリをはじめ、国内外の大会で結果を残している。「二見さんは、全米屈指の名門・インディアナ大学