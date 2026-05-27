5月24日に更新されたミュージシャン・さくみ（46）のYouTubeチャンネルに、上原多香子（43）が登場。動画内で見せた“はっちゃけ”ぶりが注目を集めている。‘90年代に4人組ダンスボーカルグループ「SPEED」のメンバーとして一世を風靡し、解散後は女優としても活躍していた上原。’12年にレゲエユニット「ET-KING」のTEENさん（享年35）と結婚したが、2年後にTEENさんが他界。その後、’18年に演出家と再婚し、2児の母となった。