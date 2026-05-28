だしがしっかりと染みこんだ分厚い大根や、アツアツのこんにゃくや厚揚げ。立ち上る湯気とだしの香りが漂う自慢のおでんが“お通し”というこの店。呼炉凪来エリアマネージャー・仲雄生さん：550円でお通しがおでんですね。こちらが“食べ放題”となっています。お通しのおでんが食べ放題なんです。連日、お通し目当てのお客さんたちでいっぱいに。お客さんからは「おでんを目当てに、お通し食べ放題を目当てに」「お通しって聞い