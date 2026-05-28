5月27日、シンガー・ソングライターの椎名林檎（47）が代表を務める「有限会社黒猫堂」が、経済学者の成田悠輔氏（40）とマネジメント契約を締結したことを発表した。成田氏は、東京大学卒業後、マサチューセッツ工科大学で博士号を取得し、米国イェール大学の助教授などを歴任した気鋭の経済学者。ここ数年は『サンデー・ジャポン』（TBS系）や『報道ステーション』（テレビ朝日系）などテレビ出演を多数するなど、メディアでもす