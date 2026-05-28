第一生命が実施した2025年『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』の全国ベスト10が28日、発表された。約5万4000句の応募作品から、約4万人の投票によって頂点に選ばれたのは、「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」。便利さの裏側にある“現代あるある”を詠んだ一句が、多くの共感を集めた。【2025年】『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』全国優秀100句同コンクールは2025年9月から10月にかけて実施され、全国から