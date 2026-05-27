5月25日夜、自宅で長女（18）に暴力を振るったとして現行犯逮捕されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（47）。プロ野球のシーズン真っ只中とあり、衝撃的なニュースは日本中を騒然とさせた。「阿部前監督は次女とケンカしていた長女を注意したところ、言い返されたことで長女の胸ぐらを掴む、押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。長女は父親とのトラブルを生成AIサービス『ChatGPT』に相談し、回答に基づいて児童相談所