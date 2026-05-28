不意に届いた郵便物。書面を見ると、そこに書かれていたのは「同窓会」の文字。さて、この郵便を受け取ったとき、みなさんはどのような感情を覚えるのでしょう。『ネットやスマホが一般家庭になかった時代は、卒業したらそれきり、もしくは固定電話かFAX、文通くらいしかつながる手段がなかった。だから同窓会も意味があったかもしれないけど、今は違うよね。大体みんな個人間でつながっているし、同窓生ならLINEグループに入って