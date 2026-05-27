日本航空は、広島発羽田行きの便に乗務予定だった客室乗務員が、社内規定を上回るアルコールを検知したため乗務できず、遅延が発生したと発表しました。日本航空によりますと、今月23日土曜日朝、広島から羽田に向かう便の客室乗務員から、乗務前の検査でアルコールが検知されました。この客室乗務員を乗務から外し、交代要員を確保したため、出発が40分ほど遅れたということです。またその後の調査で、この客室乗務員は、同じ便に